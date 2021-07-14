"Укрпошта" попала в скандал с посылками нардепа Гончаренко

"Укрпошта" потрапила в черговий скандал – народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко звинуватив співробітників компанії в тому, що хтось вкрав вміст відправленої ним посилки, повідомляє Обозреватель.

Це виявилося дійсно так, але пресслужба, а також особисто гендиректор Ігор Смілянський вибачилися та пообіцяли вирішити проблему.

Своє невдоволення роботою "Укрпошти" народний обранець висловив на сторінці в Facebook у середу, 14 липня. Він проводив конкурс і відправляв переможцям антисептики "від кремлівської зарази" і свої листівки. У двох випадках вміст потрапив до власників не повністю.

"Одна з переможниць із Харкова отримала розпакований конверт без антисептика і тільки після вимоги повернути вміст пакету, їй віддали антисептик.

У іншого переможця з Одеси у відправленні взагалі не було антисептика.

Це дуже дивна історія, яка підриває авторитет "Ук ﻿﻿ рпошти" , – скаржився парламентарій.

Пост політика. Джерело: Скриншот

Посилка для переможця конкурсу. Джерело: Facebook / Олексій Гончаренко

Йому відповів генеральний директор компанії, а також пресслужба. Остання нагадала, як діяти клієнтам у подібних випадках:

"У адресата є можливість скласти відповідний акт відразу у відділенні, написати заяву й ініціювати службову перевірку для того, щоб визначити, на якому саме етапі пересилання відправлення виник цей випадок. Під час перевірки також буде розглянута тема компенсації коштів".

Смілянський зі свого боку підтвердив, що хтось із працівників на сортувальному центрі дійсно вкрав антисептик. Порушника шукатимуть за відео.

Після цього Гончаренко написав, що ситуація вирішена. Він також подякував "Укрпошті" за те, що вона "швидко розібралися з цим".

Гендиректор особисто відповів народному депутату. Джерело: Скриншот

Компанія відреагувала в коментарях. Джерело: Скриншот