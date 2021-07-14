Скандальне чеченське весілля під Одесою пов'язане з чемпіоном України

Стрілянина в селі Фонтанка під Одесою, відбулася на весіллі у Магомеда Закарієва, який ставав чемпіоном України з вільної боротьби у 2013, 2016 2017, 2020 роках, повідомляє Обозреватель.

Як стверджує Telegram-канал Х**ва Одеса". саме його гість Кирило Крамаренко почав стріляти в повітря, як це зазвичай роблять на чеченських весіллях.

Магомед Закарієв святкував весілля в Фонтанці. Джерело: Telegram-канал Х ** вая Одеса ".

Закарієв народився в Одесі, куди його сім'я переїхала з Грозного.

Магомед Закарієв

Займається спортом з 7 років і ще в дитинстві перемагав на міжнародних турнірах. Навчався в Міжнародному гуманітарному університеті.

Магомед Закарієв (в центрі)

Батько Магомеда відомий герой чеченської війни Ахмед Закарієв. Загинув в 2000 році за боях за столицю Чечні.

Чоловік, який відкрив стрілянину. Джерело: кадр відео

Також правоохоронці встановили особу водія, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі. На нього склали адміністративний протокол.