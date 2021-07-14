У Європі кілька країн постраждали від буревіїв та злив (відео)

У Європі одразу кілька країн постраждали від буревіїв та злив, повідомляє УНИАН.

У центральній Німеччині шторми призвели до масштабних повеней, а рятувальникам довелося визволяти кількох людей із затопленого підземного паркінгу.

Повідомляється, що за півдоби у регіоні випало 80 літрів дощу на квадратний мер: на деяких вулицях опадів було щонайменше по коліно. Дощитиме на заході і в центрі країни, за прогнозами, до четверга.

Від такої ж негоди постраждала Польща, зокрема її столиця Варшава.

Нагадаємо, раніше на Швейцарію налетіла потужна злива, від якої найбільше постраждала фінансова столиця країни - Цюріх.

У центральній Німеччині шторми призвели до масштабних повеней,

За повідомленням місцевих ЗМІ, за ніч у Цюріху випало понад 4 см дощу. При цьому всього за 10 хвилин на Вальдегг, недалеко від Цюріха, випало більше 3,1 см дощу.

Ділянки автобусної та трамвайної мережі Цюріха були зупинені через те, що на контактні лінії впали повалені ураганом дерева. Крім того, були затоплені кілька вулиць.

Метеорологічна служба повідомила, що прогнозуються подальші дощі і що повені, ймовірно, посиляться. Особливо це стосується районів навколо озер і річок. Також попередили про зсуви.