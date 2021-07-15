У прикарпатському готелі відпочиваючий вистрілив дівчині в обличчя

На Прикарпатті в популярній серед туристів резиденції президента "Синьогора" в карпатському масиві Горгани між відпочиваючими стався конфлікт зі стріляниною, в результаті чого постраждали двоє людей. Турист з Києва вистрілив з травмата 20-річній дівчині в обличчя, а її брату рукояткою пістолета розбив голову, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла сама постраждала Анастасія Бандеровська у своєму Instagram. Дівчина також опублікувала фото з раною від кулі на щоці біля носа, і показала травму у брата.

За її словами, конфлікт спалахнув пізно ввечері 9 липня. Анастасія приїхала в готель з компанією рідних і друзів, в тому числі з ними були двоє маленьких дітей. Ближче до одинадцятої вечора до них підійшов 44-річний чоловік, який приїхав у "Синьогору" з Києва, і звинуватив хлопців у курінні в коридорі.

Пізніше посипалися й інші закиди: в порушенні громадського порядку, а зловживанні алкоголем, з образами та погрозами. Слова хлопців про безпідставність подібних претензій чоловік ігнорував, як і пропозиції звернутися в поліцію.

Потім, як розповідає Анастасія, агресивний турист - Хижняк Андрій Миколайович - заявив про намір "їх зараз тут постріляти", і далі "ситуація стала не контрольованою".

"Мій наречений почав знімати його теж на відео, і коли він це помітив, то вибив його телефон з рук. Коли мій брат вирішив підійти та завершити з ним мирно цей конфлікт, то отримав рукояткою пістолета по голові. Я в цей час встигла лише вибігти в коридор, де брат тільки піднімався на ноги, а чоловік перезарядив пістолет і вистрілив. Куля прилетіла мені в обличчя, а саме в щоку поруч з носом" , - написала дівчина.

На місце події прибули медики та правоохоронці. Стрілка забрали в СІЗО, але вже вранці відпустили. Також зазначається, що спершу справу розцінили як хуліганство, а пізніше перекваліфікували на нанесення легких тілесних ушкоджень.

У пресслужбі поліції Івано-Франківської області заявили, що за фактом інциденту було розпочато кримінальне провадження, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

"Надалі за результатами попереднього розслідування, отриманими висновками призначених експертиз буде прийнято остаточне рішення щодо кваліфікації цієї події" , - розповіли правоохоронці.

Сама ж Анастасія побоюється, що справу можуть зам'яти.

"Мені 20, і я не знаю, як буде виглядати моє обличчя після загоєння рани. У мене оніміло обличчя й опухло лице. Братові щодня роблять перев'язки, і ми сподіваємося, що не буде ускладнень. У нас відібрали почуття безпеки, а його можуть "відмазати" , - пише постраждала.

Автор: Володимир Костирін