Чемпіон Євро-2020 одружився на телезірці

Атакуючий півзахисник збірної Італії Федеріко Бернардескі одружився на своїй дівчині всього через два дні після перемоги в серії пенальті на Євро-2020. 27-річний футболіст реалізував вирішальний удар у фінальному матчі проти Англії, повідомляє Обозреватель.

Обраницею гравця "Ювентуса" стала 36-річна телезірка Вероніка Чарді.

Вероніка Чарді. Джерело: Popcorn Tv

Федеріко Бернардескі. Джерело: Splash

Урочиста церемонія пройшла в Каррарі, місті в італійському регіоні Тоскана на північно-західному узбережжі.

Весілля відбулося менш ніж через 48 годин після того, як Федеріко Бернардескі забив в тріумфальної серії пенальті на "Уемблі".

Федеріко Бернардескі забив головний пенальті на Євро

Федеріко вийшов на заміну на 86-й хвилині і в серії пенальті вивів Італію вперед 3: 2. Після цього його товариш по збірній Жоржина і англійці Жадон Санчо і Букайо Сака промахнулися з 11 метрів.

Вероніка чарди і Федеріко Бернардескі. Джерело: Splash

Передбачається, що жоден з товаришів по міжнародній команді гравця не був присутній на церемонії.

Чарди домоглася національної популярності після появи в італійській версії "Великого брата" в 2009/2010 роках, а потім працювала кореспондентом на телебаченні. У пари є дочка, яка народилася в 2019 році.