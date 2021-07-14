США розгорнули в Австралії масштабні військові навчання

Масштабні військові навчання під кодовою назвою Talisman Saber під керівництвом США почалися в Австралії. Про це заявив в середу прессекретар Пентагону Джон Кірбі на регулярному брифінгу для журналістів, повідомляє ТАСС.

"Навчання проходитимуть з 14 липня і до середини наступного місяця. У них візьмуть участь понад 17 тис. осіб" , - сказав він.

Кірбі уточнив, що в маневрах будуть залучені військовослужбовці з США, Австралії, Великобританії, Канади, Нової Зеландії, Південної Кореї і Японії. Крім того, спостерігачами на навчаннях виступлять представники Німеччини, Індії, Індонезії та Франції.

За словами прессекретаря Пентагону, в ході маневрів, зокрема, буде відпрацьовуватися висадка десанту, наземні, морські та повітряні операції. Навчання покликані поліпшити військову координацію США та їх союзників.