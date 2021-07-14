На Сицилії відбулося виверження вулкана Етна

У середу, 14 липня на острові Сицилія в Італії відбулося виверження вулкана Етна. Стався викид лави, а хмару попелу з найвищого вулкана Європи було видно на висоті шість кілометрів поблизу Катанії, повідомляє Страна.ua.

За інформацією ANSA влада не закривала авіапростір над аеропортом сицилійського міста.

За даними вчених італійського Інституту вулканології INGV, це був останній "пароксизм" в новій фазі вулканічної діяльності Етни, яка почалася в середині лютого.

INGV також заявив, що знайшов "серце" вулкана, яке сприяє активності та збільшення енергії всередині вулкана.

Етна - найвищий і найактивніший вулкан Європи. На горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років в результаті виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч з вулканом.