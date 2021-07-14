У Instagram з'явилася офіційна сторінка України

В України з'явилася офіційна сторінка в соціальній мережі Instagram. Про це заявила пресслужба Міністерства закордонних справ, повідомляє Ліга.net.

Офіційну сторінку України в Instagram - @ ukraine.ua - запустили МЗС і Український інститут (УІ). Сторінку @ ukraine.ua ведуть англійською мовою, щоб просувати позитивний імідж України серед іноземної аудиторії.

"Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, що перевершує очікування і закохує з першого погляду або візиту" , - йдеться в повідомленні.

На сторінці @ ukraine.ua розповідатимуть про популярні туристичні місця, культурні події та фестивалі, інновації, можливості України та українців.

В оформленні сторінки використовуються фотографії українських фотографів - партнерів фотобанку на офіційному сайті Україні та бренд України UkraineNOW.

Цього року МЗС вперше затвердив стратегію громадської дипломатії, де визначив основні підходи щодо формування міжнародного іміджу та репутації України.

Зараз МЗС і УІ розвивають три офіційних канали комунікації для просування України у світі - сайт України, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.