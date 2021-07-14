В Литву прибули сотні одиниць військової техніки США

У порту литовської Клайпеди вивантажилася важка військова техніка США для розміщеного в Литві ротаційного батальйону американської армії, повідомляє Кореспондент.

"Всього для ротаційного батальйону доставлено близько 300 одиниць техніки, в тому числі танки Abrams і бойові машини піхоти Bradley" , - йдеться в повідомленні Міноборони Литви.

Міноборони Литви

Техніка доставлена в рамках підготовки до ротації американського підрозділу. У грудні минулого року для спільних навчань у Литву прибув 2-й батальйон 8-го кавалерійського полку армії США. Його змінить підрозділ зі складу 1-ї піхотної дивізії з Форту Райлі (штат Канзас).

Міноборони Литви

З квітня 2014 року в рамках місії Атлантична рішучість (Atlantic Resolve) в Литві для посилення східного флангу НАТО розміщується змінний контингент армії США різної чисельності. Було проведено понад 10 його ротацій.

Міноборони Литви

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