"Нацкорпус" хоче до Зеленського? Доля націоналістів після Авакова

Глава МВС України Арсен Аваков вчора подав у відставку. Крім змін в розстановці сил в українському політикумі відставка міністра ставить питання про те, кому дістанеться силовий "спадок" Авакова, повідомляє Страна.ua.

В першу чергу мова йде про контроль над однією з найбільших націоналістичних організацій країни - "Нацкорпусом". А також полком "Азов" Національної гвардії України, що знаходяться під його неформальним контролем. І Нацкорпус і "Азов" вважаються структурами, які були в обоймі у Авакова.

Як стверджує "Страна" в керівному складі "Нацкорпуса", його керівники зондують ґрунт для переходу під "дах" Зеленського.

"Аваков зустрічався з Білецьким, і Вождь (так називають в партії Білецького - Ред.) Запевнив його в лояльності. Але поки це тільки декларація. Ще до звістки про відставку керівництво "Нацкорпуса" виходило на оточення Зеленського і пропонувало йому угоду. Їм потрібно збереження контролю над полком, недоторканність лідерів партії, свобода дій Нацкорпусу на вулицях і по бізнесу. В обмін гарантується лояльність Офісу президента та особисто Зеленському, а також виконання його "особливих доручень". Якщо Зеленський і його команда не піде на умови Білецького, то керівництво "Нацкорпусу" готове провести серію вуличних акцій проти президента. Формально вони будуть присвячені іншим приводам, але суть залишиться тією ж - показові виступи та гра м'язами. Альтернативні варіанти для Нацкорпусу - залишитися в орбіті Авакова або перейти під крило Порошенко і Турчинова. Але обидва ці варіанти обтяжені ускладненнями з владою і труднощами з основним "бізнесом" руху - акціями та силовими діями на вулицях" , - розповіло джерело у "Нацкорпусі".

Джерело "Страна" близьке до Офісу президента говорить, що на Банковій є різні точки зору, що робити з Нацкорпусом і взагалі з вулицею. Одні схиляються до того, щоб перехопити у Авакова контроль над націоналістами. Інші виступають за поступову зачистку радикалів як потенційної загрози президенту (хіба мало хто їх потім "перевербує").

Проблемним моментом бачать ситуацію з полком "Азов", який, в разі загострення ситуації, може зіграти чималу роль. Втім, в самому підрозділі кажуть, що там не особливо горять бажанням лізти на рожен і брати участь в політичному "русі" вождів Нацкорпусу.