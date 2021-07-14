Спікер МВС прокоментував стрілянину на чеченській весіллі під Одесою
Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко заявив, що деякі підозрювані учасники сьогоднішнього інциденту зі стріляниною в Фонтанці Одеського району будуть депортовані з України, повідомляє Ліга.net.
Про це він написав у своєму Facebook. Шевченко повідомив, що як речовий доказ вилучений "карабін-коротун".
"Як не вміють діти гір поводитися зі зброєю законно, то будуть без неї відповідати за законом. Не фіг тут свої дурні традиції розводити", - написав Шевченко.
При цьому він визнав, що стріляв
"наш правопорушник-співвітчизник". Однак, за словами речника МВС,
"там серед всієї грядки є кілька цікавих персонажів з російським громадянством і видом на тимчасове проживання".
Поліція Одеської області повідомила, що 22-річний правопорушник затриманий, з ним проводяться невідкладні слідчі дії. Справу відкрито за статтею про хуліганство. Затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. У поліції кажуть, що стріляв він, ймовірно, з автоматичної зброї.
Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі. Стосовно чоловіка буде складено адміністративний протокол, повідомили в поліції. Національність фігурантів не вказується, так само не згадується можливість депортації будь-кого з двох встановлених учасників подій.