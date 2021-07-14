У Києві збили жінку на скутері: тіло розплющило між авто і вантажівкою

У столичному Святошинському районі, на вулиці Бударіна, в середу, 14 липня, нетверезий водій автомобіля Honda скоїв подвійне смертельне ДТП - збив скутер, після чого врізався у вантажівку. Жертвою аварії стала жінка-водій моторолера, повідомляє Кореспондент.

t.me/dtpkievua

За інформацією Telegram-каналу Київ Оперативний аварія сталася в першій половині дня.

"За попередньою інформацією, водій Honda збив жінку, яка рухалася на моторолері. Від удару двоколісний транспортний засіб відлетів в сторону, а саму потерпілу затиснуло між Honda і вантажівкою MAN, який водій легковика також протаранив" , - йдеться в повідомленні.

Як інформував Telegram-канал dtp.kiev.ua, жінка померла на місці. Її тіло з-під вантажівки витягали рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

При цьому 44-річний водій легковика знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння - прилад Драгер показав 2,59 проміле алкоголю в його крові (в Україні максимально допустимий вміст алкоголю в крові становить 0,2 проміле).

За даними пресслужби Київської міської прокуратури, 44-річний водій Honda затриманий, за фактом ДТП, яке призвело до загибелі жінки 1977 року народження, розпочато досудове розслідування.