Apple готує зміни для iPhone: що нового

Компанія Apple запатентувала технологію, яка стосуватиметься основної камери iPhone. Відповідно до патенту, буде покращено телеоб'єктив, що буде робити фото з більшої відстані без втрати якості, повідомляє Обозреватель.

Як пише Рhonearena﻿, нову камеру оснастять телеоб'єктивом із перископом, що дасть можливість робити знімки з 10-кратним оптичним зумом або вище.

"Призми утворюють "складену" оптичну вісь для камери, наприклад, для зменшення Z-висоти камери. Система лінз передбачає набір лінз, що містить у собі один або кілька заломлювальних елементів лінз, встановлених в оправі об'єктива, і упор діафрагми, розташований на або перед першим елементом лінзи" , – йдеться в патентній документації.

Патент Apple для камери iPhone. Джерело: Apple

На зображенні патенту показано, що принцип роботи нової камери полягає в застосуванні двох дзеркальних призм і системи лінз між ними. Відповідно до патенту, світло буде відбиватися від першого дзеркала, проходити через лінзи, а потім відбиватися від другого дзеркала і потрапляти прямо на матрицю.

Завдяки такій технології в Apple мають намір збільшити фокусну відстань, розмістивши об'єктив паралельно корпусу, а не перпендикулярно йому. Таке розташування дозволить не збільшити товщину iPhone.

Камера може з'явитися вже на "яблучних" смартфонах у 2022 році.