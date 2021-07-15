Байдену запропонували вивчити варіант авіаудару по Кубі

Байдену запропонували вивчити варіант авіаудару по Кубі

Мер міста Майамі Френсіс Суарес запропонував владі США розглянути ідею нанесення повітряних ударів по Кубі. Таку заяву він зробив, виступаючи в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє ТАСС.

За словами мера Майамі, адміністрації президента США Джо Байдена слід вивчити можливість "створення коаліції", з тим щоб здійснити "на Кубі військові дії".

Як приклади подібних "військових інтервенцій" він навів проведену у 2011 році спецслужбами США операцію на північному заході Пакистану, в результаті якої був убитий глава терористичної організації "Аль-Каїда" Усама бен Ладен, а також бомбардування Югославії силами НАТО, які, по словами Суареса, були необхідні "для вирішення гуманітарних питань".

Ведуча у відповідь на це уточнила у мера Майамі, чи пропонує він здійснити бомбардування Куби.

"Моя пропозиція полягає в тому, що цей варіант слід вивчити, не можна просто відкидати його", - заявив він.

Новини

analytics