Байдену запропонували вивчити варіант авіаудару по Кубі

Мер міста Майамі Френсіс Суарес запропонував владі США розглянути ідею нанесення повітряних ударів по Кубі. Таку заяву він зробив, виступаючи в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє ТАСС.

За словами мера Майамі, адміністрації президента США Джо Байдена слід вивчити можливість "створення коаліції", з тим щоб здійснити "на Кубі військові дії".

Як приклади подібних "військових інтервенцій" він навів проведену у 2011 році спецслужбами США операцію на північному заході Пакистану, в результаті якої був убитий глава терористичної організації "Аль-Каїда" Усама бен Ладен, а також бомбардування Югославії силами НАТО, які, по словами Суареса, були необхідні "для вирішення гуманітарних питань".

Ведуча у відповідь на це уточнила у мера Майамі, чи пропонує він здійснити бомбардування Куби.