В'єтнамський виробник електрокарів кинув виклик Tesla

Автомобільна компанія Vinfast, якою володіє найбагатша людина В'єтнаму Фам Нят Вионг, збирається кинути виклик лідеру на світовому ринку електрокарів, що належить Ілону Маску Tesla, повідомляє Лента.Ру.

За даними Forbes до березня 2022 року азіатський автовиробник представить автомобілі в США і Європі. Як вказують представники Vinfast, для підготовки до глобального запуску компанія вже відкрила філії в США, Канаді, Франції, Німеччині та Нідерландах.

Повний модельний ряд буде оголошений в жовтні, а дві моделі електрокарів VF e35 і VF e36 надійдуть у продаж в березні 2022 року. Спочатку компанія збиралася продати в 2022 році 56 тисяч транспортних засобів, але через глобальний дефіцит чіпів керівництво скоротило цільовий показник до 15 тисяч.

Vinfast виношує амбіційний план стати одним зі світових лідерів у виробництві «розумних» електромобілів і для цього наймає топменеджерів з найбільших представників авторинку, в тому числі Tesla, BMW, Porsche, Toyota і Nissan. Так, директор з розвитку Vinfast в США Джеремі Снайдер до 2018 року понад десять років займав керівні посади в Tesla.

Наразі Снайдер впевнений, що у Vinfast досить технологічних і виробничих можливостей, щоб скласти конкуренцію провідним автомобільним брендам в США.