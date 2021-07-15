В Україні злетіли ціни на сигарети й алкоголь

В Україні з грудня 2020-го по червень 2021-го пачка сигарет у середньому подорожчала на 4-5 грн. Водночас пляшка українського вина зросла в ціні на 3 грн, повідомляє Обозреватель.

Сигарети із фільтром вітчизняних марок ще пів року тому коштували 43,2 грн за пачку, зараз же в середньому вартість становить 47,81 грн. Такі ж сигарети преміум класу зросли в ціні з 57,88 до 62,63 грн, це випливає з даних Державної служби статистики.

Як виросли ціни на алкоголь і сигарети (з грудня по червень):

сигарети з фільтром вітчизняних марок: із 43,26 до 47,81 грн;

сигарети з фільтром медіум класу: з 49,91 до 55,72 грн;

сигарети з фільтром преміум класу: з 57,88 до 62,63 грн;

сигарети без фільтра: з 38,73 до 42,87 грн;

горілка (0,5 л): з 92,65 до 93,31 грн;

вина столові вітчизняні (0,75 л): з 66,25 до 69,24 грн;

пиво вітчизняних марок (0,5 л): із 17,49 до 18,59 грн.

Як змінилися ціни. Джерело: Державна служба статистики

Зазначимо, головна причина подорожчання сигарет – зростання акцизів. Їхній рівень поступово підвищують до мінімального в країнах ЄС. Це призведе до того, що пачка буде коштувати близько 100 грн.