Маша Єфросиніна влаштувала фотосесію в купальниках із молодшою сестрою

Українська телеведуча Маша Єфросиніна похвалилася фотографіями з відпустки, на яких позувала разом зі своєю сестрою Єлизаветою в купальниках. На них вони весело стрибали і обіймалися, повідомляє Обозреватель.

Відповідні кадри знаменитість опублікувала у своєму блозі в Instagram. Єфросиніна була в купальнику коралового кольору, тоді як Ліза – в яскраво-помаранчевому (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми чесно весь тиждень намагалися зробити красиві фото з Лізочкою... Я вважаю, вийшло. Love you sis" , – підписала знімки телеведуча.

Єфросиніна в купальнику. Джерело: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна із сестрою Лізою. Джерело: instagram.com/mashaefrosinina

"Круті ви дівчата!", "Супер", "Краса, помножена на два!", "Шикарні дівчата-сестрички!", "У вас вийшло", "Видно, що ви дуже старалися", "Які ви круті" , – написали шанувальники в коментарях.

Єфросиніна на відпочинку. Джерело: instagram.com/mashaefrosinina

Коротко про знаменитість:

Марія Єфросиніна – українська телеведуча, акторка, громадська діячка, ідейна натхненниця серії благодійних заходів Charity weekend. Почесний посол ООН у сфері народонаселення в Україні.

– українська телеведуча, акторка, громадська діячка, ідейна натхненниця серії благодійних заходів Charity weekend. Почесний посол ООН у сфері народонаселення в Україні. Телевізійну кар'єру розпочала в ранковому шоу "Підйом", яке вела разом з українським актором Юрієм Горбуновим.