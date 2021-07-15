В Україні знайшли стародавні артефакти

На Черкащині археологи знайшли артефакти Римської імперії і Стародавнього Єгипту. Знахідку виявили в кремаційному могильнику на полі в селі Івківці Черкаського району, повідомляє Обозреватель.

Про це розповiв "Суспільному.Черкаси"﻿ науковий співробітник інституту археології Юрій Башкатов. За його словами, предмети датовані 1-2 століттям нашої ери.

Зокрема, знайдені два леви та жук-скарабей з єгипетської кераміки. Також вдалося віднайти вістря стріли, ніж, кришку від керамічної посудини, прясло, елементи намиста.

"Вони не мають аналогії поки що на території Середнього Подніпров'я" , – зазначив археолог.

На його думку, власники знайдених речей були достатньо заможні й мали контакти з римським лімесом – укріпленим кордоном держави, який охороняли легіонери. Судячи з амфорної тари, вони імпортували вино.

Аби перевірити, чи є в землі ще щось цінне для історії, археологи та студенти розгорнули на сіножатях роботу – шукатимуть сліди пізньозарубинецької культури.

А знайдені у кремаційному могильнику артефакти передадуть до Черкаського археологічного музею.

На Черкащині під час розкопок знайшли артефакти Римської імперії та Єгипту. Джерело: suspilne.media

Знахідки проливають світло на існування прабатьків усіх слов’янських народів. Джерело: suspilne.media