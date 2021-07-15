В Україні знайшли стародавні артефакти

На Черкащині археологи знайшли артефакти Римської імперії і Стародавнього Єгипту. Знахідку виявили в кремаційному могильнику на полі в селі Івківці Черкаського району, повідомляє Обозреватель.

Про це розповiв "Суспільному.Черкаси"﻿ науковий співробітник інституту археології Юрій Башкатов. За його словами, предмети датовані 1-2 століттям нашої ери.

Зокрема, знайдені два леви та жук-скарабей з єгипетської кераміки. Також вдалося віднайти вістря стріли, ніж, кришку від керамічної посудини, прясло, елементи намиста.

"Вони не мають аналогії поки що на території Середнього Подніпров'я", – зазначив археолог.

На його думку, власники знайдених речей були достатньо заможні й мали контакти з римським лімесом – укріпленим кордоном держави, який охороняли легіонери. Судячи з амфорної тари, вони імпортували вино.

Аби перевірити, чи є в землі ще щось цінне для історії, археологи та студенти розгорнули на сіножатях роботу – шукатимуть сліди пізньозарубинецької культури.

А знайдені у кремаційному могильнику артефакти передадуть до Черкаського археологічного музею.

На Черкащині під час розкопок знайшли артефакти Римської імперії та Єгипту
На Черкащині під час розкопок знайшли артефакти Римської імперії та Єгипту. Джерело: suspilne.media

Знахідки проливають світло на існування прабатьків усіх слов’янських народів
Знахідки проливають світло на існування прабатьків усіх слов’янських народів. Джерело: suspilne.media

Село Івківці
Село Івківці. Джерело: Google Maps

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