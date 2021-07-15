ВР схвалила угоду з ЄІБ на €340 млн

Верховна Рада прийняла закон, який запускає угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком про надання Києву кредиту в розмірі 340 мільйонів євро, повідомляє Кореспондент.

Як стверджує пресслужба Міністерства фінансів відповідно до закону Про ратифікацію Фінансової угоди "Програма по відновленню України" між Україною та Європейським інвестиційним банком, кредитні кошти будуть спрямовані, зокрема, на відновлення Донбасу.

"Угода <...> передбачає надання кредиту в розмірі 340 млн євро для відновлення постраждалої інфраструктури в східній частині України та модернізації соціальної інфраструктури в областях, які приймають найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб, в тому числі шляхом відновлення і вдосконалення найважливішої соціальної інфраструктури, що передбачає будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, підвищення енергоефективності житла для внутрішньо переміщених осіб, шкіл, медичних установ і соціальних центрів" , - уточнили в Мінфіні.

У відомстві нагадали, що згадана програма є продовженням чинної з 2014 року Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, в рамках якої здійснюється реалізація понад 150 проєктів з відновлення соціальної інфраструктури в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Одеській, Херсонській та Київській областях.