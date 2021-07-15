Вчені винайшли нову зарядку для телефону

Фахівці з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробили новий переносний пристрій, який зможе заряджати смартфони. Він обертається навколо пальця руки, як пластир, і збирає піт, поки людина спить, а потім використовує його для вироблення електроенергії, повідомляє Обозреватель.

Поки прототип зарядки накопичує лише невелику частину енергії, а для роботи телефона буде потрібно приблизно три тижні її постійного зносу, але вчені сподіваються збільшити цю ємність у майбутньому, передає Daily Mail﻿. Результати дослідження було опубліковано в журналі Joule﻿.

Новий збирач енергії виробляє невелику кількість електрики, коли власник починає потіти, чи від легкого постукування пальцями. Він робить це, перетворюючи такі дії, як набір тексту, написання повідомлень, гра на піаніно або введення коду Морзе, в додаткову плату – тому навіть відправлення твіта може зарядити смартфон.

Зарядка оснащена електродами з вугільної піни, яка поглинає піт пальців

Зазначається, що під час носіння такого пристрою протягом 10 годин буде вироблено достатньо енергії, щоб електронний годинник продовжував працювати протягом доби.

"На відміну від інших пристроїв, що працюють від поту, для того, щоб бути корисним, не потрібно жодних вправ або фізичних зусиль з боку власника. Ця робота – крок уперед до того, щоб зробити переносні пристрої практичнішими, зручними і доступними для звичайної людини" , – заявив співавтор дослідження Лу Інь.

Принцип роботи нової зарядки

За словами дослідників, на кінчиках пальців міститься одна з найвищих концентрацій потових залоз в організмі, водночас кожен палець викликає від 100 до 1000 разів більше потовиділення, ніж більшість інших частин тіла.

Зарядний пристрій може виробляти приблизно 400 міліджоулів енергії за добу

Зібрати піт із такої маленької площі й перетворити його в електрику було непросто – для цього знадобилися спеціальні матеріали та інженерні рішення.

Тому нова зарядка оснащена електричними провідниками або електродами з вугільної піни, яка поглинає піт пальців.

Потім ферменти на електродах у ній запускають хімічну реакцію між молекулами поту, щоб виробити електрику.

Пристрій збирає енергію, навіть поки людина спить

Невелика мікросхема під електродами, зроблена з "п'єзоелектричного матеріалу", також генерує енергію під час натискання, водночас вона накопичується в невеликому конденсаторі й за необхідності роздається на інші пристрої.

"Розмір пристрою становить приблизно один квадратний сантиметр. Його матеріал також гнучкий, тому вам не потрібно турбуватися про те, що він буде занадто жорстким або дивним. Ви можете з комфортом носити його протягом тривалого часу" , – пояснив Лу Інь.

Пристрій накопичуватиме енергію під час написання повідомлень

Щоб протестувати свій пристрій, добровольця попросили виконувати різні завдання, носячи його на пальці, враховуючи набір тексту, постукування і навіть сон. Так, за 10 годин сну зарядка зібрала майже 400 міліджоулів енергії, що достатньо для живлення електронного наручного годинника протягом 24 годин.

За годину випадкового набору тексту й клацання мишкою пристрій зібрав майже 30 міліджоулів без будь-яких зусиль, крім нормальної активності.

Натискання на нього 10 разів кожні 10 секунд або носіння протягом двох хвилин було достатньо для живлення сенсора й екрану смартфона.

Розробники вважають, що якщо в майбутньому прив'язати пристрій до решти кінчиків пальців, він генеруватиме вже в 10 разів більше енергії.