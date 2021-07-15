У Франції створили штучне фуа-гра

Французька компанія Gourmey почала виробництво фуа-гра, вирощеного в лабораторних умовах, пише Bloomberg, повідомляє Лента.Ру.

Для виробництва штучного фуа-гра в пробірку поміщаються стовбурові клітини заплідненого яйця качки. Схожа технологія застосовується при вирощуванні штучного м'яса. Фахівцям вдалося зберегти смак і текстуру делікатесу, розповів журналіст Bloomberg, який побував на закритої дегустації.

"Фуа-гра переживає екзистенційну кризу. Ми розкриємо весь потенціал страви і позбавимо його від протиріч", - заявив співзасновник Gourmey Ніколя Морін-Форест (Nicolas Morin-Forest) .

За його словами, зараз штучне фуа-гра коштує дорого, але в найближчі місяці вдасться скоротити виробничі витрати в 40 разів.

У компанію вже інвестували 10 мільйонів доларів. Крім фуа-гра, в майбутньому планується випуск штучної індички і наггетсів.

Останнім часом на етичну сторону питання виробництва фуа-гра стали звертати уваги в багатьох країнах. Так, у 2022 році вступає в силу заборона на використання фуа-гра в ресторанах і магазинах Нью-Йорка. Виробництво фуа-гра вже заборонено в Ірландії, Швеції, Швейцарії, Нідерландах і Великобританії. Заборона пов'язана з технологією отримання делікатесу, при якому птахів насильно годують через трубку для збільшення їх печінки в 10 разів.

В кінці червня в ізраїльському місті Реховот відкрилася перше в країні підприємство з вирощування штучного м'яса. На ньому виробляється близько 500 кілограмів м'яса в день, в тому числі курка, свинина і баранина. Інвестори вклали в стартап 43 мільйони доларів.