Президент Бразилії проведе найближчі дні в лікарні

Президент Бразилії Жаір Болсонару проведе три дні в приватній сан-паульской клініці "Альберт Ейнштейн" під наглядом лікарів, після того як вранці в середу його госпіталізували з болем в черевній порожнині, повідомляє ТАСС.

"Я розмовляв з лікарем, він мене заспокоїв, попросив сім'ю не турбуватися, оскільки мова не йде про щось дуже серйозне. ...Він пробуде в клініці під наглядом три дні, щоб оцінити, чи буде потрібно операція. Але навіть якщо буде потрібно, це буде нескладна процедура ", - запевнив старший син політика, сенатор Флавіу Болсонару.

За словами сина президента, йому вдалося коротко поспілкуватися з батьком по телефону і той запевнив його, що відчуває себе нормально, хоча і не зовсім одужав від анестезії. Він також припустив, що погіршення стану здоров'я Болсонару пов'язано з інтенсивним президентським графіком і супутнім стресом, "харчовими звичками" і недоліком нічного відпочинку.

Разом з тим, як вказує іноземне видання з посиланням на відразу три джерела в оточенні глави держави, його стан "викликає стурбованість".

"Якби він не було важким, і навіть дуже важким, то не треба було б поспіхом перевозити його в Сан-Паулу ", - наводить видання слова одного з близьких Болсонару парламентаріїв проурядової коаліції.

"Лікарі намагаються заспокоїти оточення президента, але очевидно, що така, прямо скажемо, екстрена ситуація викликає стурбованість ", - додав цей сенатор.

Болсонару вранці в середу госпіталізували для обстеження в столичний військовий госпіталь (HFA), де йому діагностували непрохідність кишечника. Раніше в ході спілкування зі своїми прихильниками Болсонару зізнався, що його протягом декількох днів мучить безперервна гикавка, після того як він на початку липня переніс установку двох зубних імплантів.

На початку вересня 2018 року Болсонару, який в той момент був кандидатом на пост глави держави, отримав ножове поранення під час зустрічі з виборцями на південному сході Бразилії.

На місці інциденту поліція затримала 40-річного безробітного Адель Біспо ді Олівейру, який зізнався в злочині. Він заявив, що вчинити замах його спонукали особисті мотиви, які поліція не зрозуміє. Політик провів більше трьох тижнів в лікарні і переніс в цілому чотири операції.