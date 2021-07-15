15 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

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Пам'ятні дати 15 липня, річниці та події

15 липня 1783 французький артилерійський офіцер, інженер-самоучка маркіз Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'аббан випробував на річці Соні поблизу Ліона перший в історії пароплав. Він був з водотоннажністю 182 тонни, двигун - одноциліндрова горизонтальна парова машина. Пароплав рушив проти течії, але через 365 метрів шляху був змушений причалити до берега. Парова машина розбила судно. Потім про ідею забули, але розробки велися. Результатом технічного азарту інженерів стали почалися в 1816 році регулярні рейси парових суден по європейських водних просторах. Але скептики мало вірили в майбутнє цієї техніки. Серйозно сприйняли парову машину, коли вона успішно витримала похід через Атлантичний океан. Але ще довгий час на парових судах - про всяк випадок - залишалися вітрила.

У 1965 році в цей день Конгрес США прийняв закон, що вимагає друкувати на сигаретних пачках попередження про шкоду куріння для здоров'я.

У 1975 році почався унікальний космічний експеримент стикування кораблів на орбіті. З космодрому Байконур стартував космічний корабель

"Союз-19» з космонавтами Олексієм Леоновим і Валерієм Кубасовим на борту. Через 8 годин з мису Канаверал у Флориді піднялася ракета «Сатурн 1-Б» з кораблем «Аполлон» і американськими астронавтами Томасом Стаффордом, Венсом брендом і Дональдом Слейтоном. Протягом двох наступних днів кораблі маневрували для заняття стикувальної позиції. Все відбулося 17 липня на висоті 140 миль над Атлантикою. Через три години після стикування Леонов в шлюзі вітав Стаффорда рукостисканням і фразою: «Glad to see you». «Привіт, радий тебе бачити" , - відповів Стаффорд по-російськи.

Потім вони обнялися. Так весь світ побачив по трансляції «кінець холодної війни». Росіяни та американці, провівши разом майже два дні, розлучилися. Обидва екіпажі потім благополучно повернулися на Землю. «Союз» спустився на парашуті, «Аполлон» приводнився. Ця історія закінчилася добре, а ось «холодна війна», насправді, продовжилася.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 15 липня вшановує пам'ять святителя Фотія. Також вшановують Берегиню-прародительку всього живого, захисницю від бід і нечистої сили. Згідно з повір'ями, 15 липня вона наповнює трави і квіти особливою силою.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна працювати в полі і на городі. День рекомендується провести вдома, тому не плануйте далекі поїздки.

Прикмети на 15 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Західний вітер - чекайте дощу;

На деревах перші жовте листя - буде рання осінь і зима;

Вранці по воді туман стелиться - до гарної погоди;

У мурашниках відкриті ходи - до вітру, але якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.

Іменини 15 липня

Іменини у Іувеналія та Арсенія.