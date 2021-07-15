Вчені розповіли про вплив харчування на розвиток раку і діабету

Вчені Харбіну медичного університету повідомили, що здорове харчування включає в себе не тільки вживання правильних продуктів, але і їх грамотний розподіл протягом дня. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті Американської кардіологічної асоціації, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що певні продукти слід їсти тільки в обмежені години. За словами фахівців, дотримання цього принципу може допомогти запобігти ризику розвитку раку, захворювань серцево-судинної системи та діабету.

Дослідниками було виявлено взаємозв'язок між вживанням фруктів в середині дня і зниженням числа захворювань серця. Водночас представники «західної дієти», які вживали велику кількість зернових і крохмалистих продуктів, частіше страждали від подібних захворювань.

Також вченими було встановлено, що вечеря з овочами перешкоджає розвитку всіх трьох категорій захворювань. Фахівці порадили перекушувати фруктами після першого прийому їжі, а молочними продуктами - після другого.