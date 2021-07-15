Разумков пояснив чому проти законопроєкту про канабіс

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався від голосування за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу під час першого читання 13 липня. Каже, цей закон більше стосувався бізнесу, а не забезпечення людей знеболювальним, повідомляє Hromadske.

Про це він сказав в етері програми «Мокрик По Живому». Зокрема, за словами Разумкова, цей законопроєкт стосувався вирощування і виробництва конопель, до того ж він має багато прогалин.

«Це закон був про гроші. Про виробництво, а не про забезпечення людей знеболювальним. Якби там було: нумо збільшимо перелік лікарських засобів, які можуть бути надані... ну сьогодні у нас вже є інші знеболювальні, інші наркотичні речі, які на чіткому контролі. Але це все-таки більше про бізнес, а не про хворих людей» , ㅡ сказав він.

Разумков також додав, що не приховував свою позицію щодо цього законопроєкту та вважає, що «це робити сьогодні не варто».