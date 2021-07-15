У Каталонії вводять нічну комендантську годину

В іспанській автономній спільноті Каталонія, де спостерігається найвищий рівень захворюваності на коронавірус в країні, прийнято рішення про введення нічної комендантської години в 158 містах і населених пунктах, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як пише The Guardian комендантська година триватиме з першої години ночі до шостої години ранку протягом семи днів в населених пунктах з населенням понад 5 тис. осіб, зокрема в Барселоні, Ситжесе, Салоу і Льорет-де-Марі.

Разом з тим видання відзначає, що це рішення ще має бути схвалене судом. Такі заходи викликані зростанням числа заражень на COVID-19, особливо серед іспанської молоді.

Загальнонаціональний рівень захворюваності на коронавірус за два тижні досяг в середу майже в 470 випадків на 100 тис. осіб, з огляду на те, що днем ​​раніше цей показник відповідав 437 випадків.