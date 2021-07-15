Члени НКРЕКУ виписали собі мільйонні премії "за майбутні заслуги"

Члени Нацкомісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) незаконно виплатили самі собі премій на суму 4,5 мільйона гривень, повідомляє Кореспондент.

Про це з посиланням на висновок Рахункової палати заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко в Facebook.

"Рахункова палата офіційно підтвердила, що члени нелегітимного НКРЕКУ незаконно виписали самі собі премій на суму 4,5 млн грн. Ці кошти були нараховані та виплачені з державного бюджету з прямим порушенням як закону про НКРЕКУ, так і власних нормативних актів комісії" , - написав він.

Як вдалося встановити, перший транш премії на 2,2 мільйона гривень члени комісії виписали собі без документального обґрунтування з відміткою "за значний особистий внесок".

Другий транш у розмірі 2,3 мільйона був виписаний авансом - за "майбутні заслуги". Кучеренко нагадав, що поліція порушила кримінальну справу за фактом привласнення бюджетних коштів керівниками НКРЕКУ шляхом незаконної виплати собі премій.