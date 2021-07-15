Члени НКРЕКУ виписали собі мільйонні премії "за майбутні заслуги"
Члени Нацкомісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) незаконно виплатили самі собі премій на суму 4,5 мільйона гривень, повідомляє Кореспондент.
Про це з посиланням на висновок Рахункової палати заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко в Facebook.
"Рахункова палата офіційно підтвердила, що члени нелегітимного НКРЕКУ незаконно виписали самі собі премій на суму 4,5 млн грн. Ці кошти були нараховані та виплачені з державного бюджету з прямим порушенням як закону про НКРЕКУ, так і власних нормативних актів комісії", - написав він.
Як вдалося встановити, перший транш премії на 2,2 мільйона гривень члени комісії виписали собі без документального обґрунтування з відміткою "за значний особистий внесок".
Другий транш у розмірі 2,3 мільйона був виписаний авансом - за "майбутні заслуги". Кучеренко нагадав, що поліція порушила кримінальну справу за фактом привласнення бюджетних коштів керівниками НКРЕКУ шляхом незаконної виплати собі премій.
"Триває досудове розслідування. Висновки Рахункової палати щодо фінансового аудиту "незалежного" регулятора 2020 року мають стати підставою для цивільного позову прокуратури щодо стягнення з членів НКРЕКУ незаконно виплачених премій", - резюмував нардеп.