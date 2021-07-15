Бренсон зібрався на Місяці побудувати готель

Мільярдер, засновник Virgin Galactic Річард Бренсон, який здійснив свій перший політ в космос, розповів про плани побудувати готель на поверхні Місяця, повідомляє Кореспондент.

Як пише Daily Mail, Бренсон заявив:

"Побудуємо ми одного разу готель на Місяці, про що я завжди мріяв, або залишимо це моїм дітям - подивимося. Але це ще одна мрія, яку, якщо у мене буде час, я з задоволенням здійсню в один прекрасний день."

Також він анонсував, що його компанія створить багато космічних кораблів, знизивши таким чином вартість подорожі на земну орбіту, яка зараз становить близько чверті мільйона доларів. Разом з тим його нові апарати зможуть літати вище і довше, впевнений мільярдер.

"Може бути, одного разу, коли у нас буде 20 космічних кораблів, для мене знову знайдеться місце - наприклад, на моє 90-річчя. Але подивимося, як піде. Я майже повернувся на Землю, але не зовсім. Це була мрія всього життя. мрії нечасто перетворюються в реальність."