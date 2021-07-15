У Китаї вже друга людина заразилася пташиним грипом

У місті Бачжун китайській південно-західній провінції Сичуань знову виявили випадок зараження людини пташиним грипом. Про це повідомляє Державне телебачення Китаю, повідомляє Лента.Ру.

Хворим виявився 55-річний чоловік. 30 червня біля нього піднялася температура, 4 липня його госпіталізували, а 6 липня центр по контролю і профілактиці захворювань провінції Сичуань виявив, що пацієнт заражений вірусом H5N6.

Нині місцеве управління з питань охорони здоров'я веде медичний нагляд і робить аналізи всім, хто контактував з домашньою птицею. Інші відомства проводять забій птиці, дезінфікують приміщення в будинку зараженого і навколишнє середовище в сусідніх фермерських господарствах.

Місцеві експерти з контролю і профілактиці захворювань прийшли до висновку, що мова йде про випадок передачі H5N6 від птаха до людини. Про передачу вірусу від людини до людини не надходило, ризик масштабного поширення захворювання вкрай низький.

1 червня в Китаї зафіксували перший в світі випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3. Раніше він передавався тільки між тваринами. Влада визнали зараження випадковим, але порадили громадянам не контактувати з птахами, померлими від хвороби, і по можливості уникати контактів з живими пернатими.