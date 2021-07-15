Курс валют НБУ на 15 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 15 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 14 июля, снизился до отметки 27.30 за 1 доллар.
Евро подешевел на 12 коп до 32.25 за 1 евро.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.69 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 14 июля 2021 года.
Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 37.86 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.75 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 4 коп до 7.05 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.304700
|EUR
|Евро
|32.248200
|RUB
|Рубль
|0.368530
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.862100
|CHF
|Швейцарский франк
|29.751800
|PLN
|Польский злотый
|7.050200