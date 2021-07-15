Курс валют НБУ на 15 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 15 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 14 июля, снизился до отметки 27.30 за 1 доллар.

Евро подешевел на 12 коп до 32.25 за 1 евро.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.69 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 14 июля 2021 года.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 37.86 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.75 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 4 коп до 7.05 за 1 польский злотый.