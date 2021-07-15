США закликали звільнити всіх затриманих активістів на Кубі

Білий дім закликав звільнити мирних демонстрантів, яких затримали на Кубі під час недавніх заворушень, повідомляє Дзеркало тижня.

Як передає BBC News представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США глибоко стурбовані ситуацією і реакцією кубинського уряду.

"Ми закликаємо до спокою і засуджуємо будь-яке насильство щодо тих, хто мирно протестує, і ми також закликаємо кубинський уряд звільнити всіх затриманих за мирний протест" , - сказав він.

Кубинці вимагали доступу до вакцин від коронавірусу, а також протестували проти злиднів і політики уряду. Десятки людей були арештовані по всій країні. Одна людина загинула. За заявами опозиції, антиурядові демонстрації стали наймасовішими майже за 30 років.

Президент Куби Мігель Діас-Канель виступив по телебаченню і радіо з закликом комуністів країни вийти на вулиці, щоб протистояти заворушенням. Також він звинуватив США в організації протестів через соцмережі.

У відповідь глава Держдепартаменту Ентоні Блінкен порадив кубинській владі прислухатися до протестуючих громадянам, а не намагатися звинувачувати США у провокуванні заворушень.