Е-резиденти: принципи роботи іноземного бізнесу в Україні

До конца 2022 года более 3 тыс. иностранных бизнесменов зарегистрируются в Украине как "электронные резиденты". Такой прогноз обнародовали в Министерстве цифровой информации после того, как парламент принял в первом чтении законопроект №5270, повідомляє UBR.

Для чего Украине нужны е-резиденты

Предложенные в документе нормы позволят урегулировать механизмы налогообложения для электронных резидентов. А также создадут условия для:

дистанционной регистрации е-резидентов как физических лиц-предпринимателей;

ведения предпринимательской деятельности в юрисдикции Украины;

открытия банковских счетов онлайн;

доступа к административным услугам с квалифицированной электронной подписью.

Для того чтобы получить статус е-резидента – в случае вступления закона в силу – иностранцы получат возможность подать заявление на соответствующем портале. Затем – нужно будет пройти проверку в соответствии с действующим законодательством в Службе безопасности и Министерстве внутренних дел.

Обязательным для получения статуса является идентификация и верификация личности в консульском учреждении. После этого зарубежный предприниматель получит ИНН, статус е-резидента и электронную подпись. Предоставление статуса и доступ к административным услугам будет осуществлять портал "Дія".

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, для иностранных IT-специалистов, фрилансеров и предпринимателей в области креативной экономики будут предложены специальные механизмы налогообложения. Все услуги е-резидентам будут предоставляться только онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи.

Как отреагировал бизнес и на какие преграды пожаловался

Участники рынка в целом благосклонно восприняли предложенные нормативные изменения.

Законопроект №5270 "повторяет эстонский закон", заявил член правления IT-комитета ЕВА и харьковского IT-кластера Эдуард Рубин.

"В случае, если в стране будет нормальное экономическое развитие и нормальная судебная система, и коррупция уменьшится ну хотя бы до европейских уровней, тогда в принципе можно говорить о том, что такие вещи будут работать" , – заявил он.

Отметив при этом, что "такой закон в любом случае можно и нужно принимать".

"Пока что украинцам трудно вести бизнес в Украине, а уж иностранцам и подавно" , – констатировал Эдуард Рубин.

Глава ELEKS Kyiv Ольга Афанасьева назвала механизм е-резидента "интересным и удобным".

"Думаю, что эффективная имплементация должна дать большой и положительный эффект для предпринимательства в Украине и собственно для нашего государства" , – предположила она.

По ее словам, пока что в нашей стране процедура по получения справок на временное пребывание для иностранцев – в том числе, с целью ведения бизнеса – напоминает "советский союз".

"Скажу честно – зеркальная процедура в странах Евросоюза если не быстрее, то точно проще и менее стрессовая" ,– подчеркнула Ольга Афанасьева.

В то же время иностранцам для ведения бизнеса в Украине до сих пор нужны визы типа Д (отмененные в ЕС). Их необходимо делать на родине иностранца и уже с ней приезжать подавать документы.

"Это долго, довольно дорого и на украинском языке. И все это является большим барьером в принятии иностранцами решение по ведению бизнеса в Украине и найма персонала и так далее" , – констатировала глава ELEKS Kyiv.

Она отметила, что е-резидентство "это только самое начало". В дальнейшем важно будет предпринимать дальнейшие шаги по реформированию существующей системы. В частности, "оцифровать" процессы для обеспечения быстрой и, по необходимости, дистанционной подачи документов. А также обеспечить и "лингвистический" доступ для услуг и защиты прав иностранцев.

"Сейчас иностранные предприниматели не могут быть автономными в Украине без хотя бы базового понимания украинского языка" , – констатировала Ольга Афанасьева.

Chief Public Engagement Officer холдинга TECHIIA Марианна Конина назвала "чрезвычайно полезной для бизнеса" инициативу с электронным резидентством.

"IT-специалисты высоко ценятся на мировом рынке, а наша страна становится все более открытой для мира. Надеемся, что законопроект не только поддержат депутаты, но и он реально заработает благодаря проактивной позиции органов исполнительной власти, от которых будет зависеть реальная работа электронной резидентства" ,– заявила она.

В чем отличие украинского е-резидентства от эстонского

Руководитель юридического отдела Luxoft Ukraine Оксана Бульба отметила, что практика е-резидентства показывает свою эффективность в Эстонии с конца 2014 года.

"Все чаще встречаем IT-компании, зарегистрированные именно в Эстонии как в современном, удобном IT-хабе. Для Украины е-резидентство является логическим шагом в деятельности Минцифры по построению инвестиционно-привлекательного диджитал государства" , – убеждена она.

По ее словам, особенностью украинского подхода будет предоставление такого статуса именно физическим лицам иностранцам, а не юридическим, как в Эстонии.

"В таком подходе мы видим помощь по расширению пула IT-специалистов, что очень актуально, поскольку мы наблюдаем дефицит специалистов на рынке" , – заявила руководитель юридического отдела Luxoft Ukraine.

Вице-президент, глава EPAM в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк предположил, что вряд ли "законопроект №5720 окажет существенное экономическое влияние" в масштабах всей отрасли.

"Однако идея е-резидентства действительно может стать хорошим дополнительным инструментом для IT-специалистов, развития IT-бизнеса в Украине и популяризации страны на мировой IT-карте. В эпоху глобализации, либерализации рынков, популяризации удаленных форматов работы и стремительного роста спроса на IT-решения подобные шаги со стороны власти являются целесообразными и своевременными" , – заявил он.

Интерес уже есть – из Бангладеш, Пакистана и пр.

По предварительным данным, спрос на е-резидентство Украины есть среди представителей азиатских стран. Таких, как Бангладеш, Пакистан, Индия, Китай и др. Об этом сообщила советница министра цифровой трансформации и гражданка Эстонии Яника Мерило.

По ее словам, наряду с проблемами в ведении бизнеса и реформе судов у Украины есть и преимущества. Например, налогообложение в 5% для физических лиц-предпринимателей.

"Для кого-то это может стать аргументом, чтобы зарегистрировать свой бизнес в Украине" , – отметила она.

Несмотря на армию "айтишников" приблизительно в 250 тыс., в нашей стране ощущается дефицит таких специалистов. Поэтому, подчеркнула Яника Мерило, этот кадровый голод можно было бы закрыть хотя бы частично с помощью е-резидентов.

По оценкам Минцифры, за первый год в Украине могут зарегистрироваться более 3 тыс. таких специалистов. Благодаря этому государственная казна может получить $1,5 млн.

За все время действия аналогичной программы в Эстонии – с 2014 года – в бюджет этой страны поступило более 60 млн евро. А е-резидентами этой страны стали около 80 тыс. иностранных предпринимателей, рассказала Яника Мерило.

Примечательно, что украинцы лидировали в эстонской программе е-резидентства в прошлом году, опередив представителей других стран – Германии, РФ, Турции и Франции.