В Ірані Байдену порадили не повторювати помилок Трампа

Міністр закордонних справ Ірану М﻿охаммад Джавад Заріф заявив, що американська політика максимального тиску на Іран є провальною, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними The Washington Post глава МЗС запропонував також президенту США Джо Байдену не повторювати помилок свого попередника Дональда Трампа.

"6 років тому СВПД вирішив проблему глави VII Статуту ООН, не вдаючись до воєнних дій" , - написав Мохаммад Джавад Заріф з нагоди річниці підписання Спільної всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

6 years ago today, #JCPOA resolved a UNSC Chapter VII issue without resorting to war.



Obama realized his "crippling sanctions" would not cripple Iran or its centrifuges. Trump ineptly thought "maximum pressure" would.



Never will.@POTUS should look closely at these figures???? pic.twitter.com/zKOTNB3Slj — Javad Zarif (@JZarif) July 14, 2021

Ця глава Статуту забезпечує основу для прийняття Радою безпеки ООН заходів примусового характеру в разі війни або загрози війни.

За словами Заріфа, експрезидент США Барак Обама зрозумів, що його "руйнівні санкції" не завдадуть шкоди Ірану. А Трамп вважав, що це надасть максимальний тиск, але цього не буде ніколи.

Міністр запропонував Байдену ознайомитися з таблицею, що показує прогрес Ірану в виробництві різних центрифуг і накопиченні матеріалів, що потрібні для реалізації його ядерної програми.