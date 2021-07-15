Сім'я Авакова розбагатіла за час його керівництва МВС

Постійний "тимчасовий" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав прохання про відставку, перебуваючи на цій посаді понад сім років. Сталося це дещо несподівано і без будь-яких публічних протистоянь в кулуарах влади, хоча періодично ЗМІ заявляли про його можливий відхід не по своїй волі, повідомляє UBR.

Справжня причина його відставки достеменно невідома, але співрозмовники видання висловили з цього приводу свої припущення.

Президент Володимир Зеленський вже визначився із заміною Авакову, вибравши для цього керівника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Однак поки що Аваков тільки написав прохання, яке ще має схвалити Рада. Експерт з конституційного права з Центру політичних реформ Олександр Марусяк звертає увагу, що Аваков може "піти" трьома способами.

"Тут у команди президента є три варіанти: або через Раду відправити у відставку весь Кабмін, а потім не пропустити Авакова в новий уряд; шляхом подання прем'єра в Раду на звільнення лише голови МВС або" попросити "Авакова самому написати прохання про відставку. В кулуарах вирішили піти третім шляхом ", - зазначив він.

У будь-якому випадку все впирається в рішення парламенту. Верховна Рада буде голосувати з цього питання вже на цьому тижні.

На скільки Аваков став багатшим у міністерському кріслі

Як справедливо зазначив заступник голови Громадської ради при Нацагентства з питань запобігання корупції (НАПКА) Сергій Миткалик, щодо особистого протизаконного збагачення Авакова на посаді міністра говорити непросто, оскільки у його сім'ї був і є бізнес. Його дружина - великий підприємець.

Саме тому складно судити, впливав чи неформально Аваков як міністр на стан справ близького оточення, домагаючись вигод для бізнесу своєї родини і вирішуючи певні питання. Вихід один - проаналізувати його декларації, подані в 2021-м і 2016-му роках.

Якщо взяти до уваги декларацію за 2020 рік, подану в 2021-му, можна побачити, що міністр заробив на посаді глави міністерства більш 692 тис. грн. Цікаво, що з 18 грудня 2016- го чиновник орендує номер в готелі в Києві площею 77,6 кв. м. Як правило, подібна оренда надається за державний рахунок.

Що стосується нерухомості, то Аваков задекларував дві квартири в Харкові (657,9 кв. М і 70,9 кв. м), квартиру в Чугуєві Харківської області (55,40 "квадратів"). Подружжя має земельну ділянку в Коробочкине Харківської області на 1200 "квадратів".

За кілька років, якщо судити по деклараціях, змін по нерухомості у його сім'ї не відбулося.

Аваков отримав в "Ощадбанку" відсотки на суму понад 123 тис. грн. Дружина отримала в ПАТ "Інвестор" зарплату 3,242 млн грн, а в італійській Avitalia srl - ще 1, 138 млн грн. Її відсотки в "Ощадбанку" склали 218,5 тис. грн, а в "Акордбанк" - майже 11,5 тис. грн.

Лютий 2014-го, коли Аваков виглядав "простим смертним"

В українських банках глава МВС зберігає такі суми:

майже 800 тис. грн;

майже $ 200 тис.

200 тис. грн в дорогоцінних металах.

В італійському Banca Popolare del Frusinate зберігає майже € 150 тис.

Готівкою Арсен Аваков тримав за підсумками 2020 го такі суми:

6 тис. грн;

$ 9,4 тис .;

€ 43 тис .;

96 тис. ієн;

4 тис. фунтів стерлінгів;

300 австралійських доларів.

У його дружини готівкою:

8 тис. грн;

$ 49 тис.,;

€ 10 тис .;

15,79 тис. фунтів.

Для порівняння, в декларації 2016 року (тоді чиновників вперше зобов'язали подавати декларації), поданої за підсумками 2015 го, Аваков з дружиною мали такі статки. Сам міністр:

265 тис. грн.

$ 178 тис.

€ 118 тис.

2,1 тис. фунтів.

Його дружина:

1,3 млн грн;

$ 275 тис.

€ 30 тис.

Як можна побачити, зміна в сумах "кеша" відбулися суттєві. Примітно, що в обох деклараціях немає ні слова про наявність якогось автомобіля.

При цьому, як виходить з декларацій, активи сім'ї Авакова за час перебування на посаді глави МВС поповнилися наступним:

покупка акцій венчурного корпоративного інвестфонду "Форсайт Інвест" його дружиною за 5,3 млн грн;

його дружиною за 5,3 млн грн; покупка корпоративних прав ТОВ "Підстепне Сонце" дружиною за 35 млн грн.

Сам Аваков "розбагатів", отримавши три види нематеріальних активів - авторських прав на три книги: "Ленін з нами?", "Зелений зошит" і "Миттєвості Харківської весни".

Виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик вторить Миткалику щодо неймовірної складності говорити про збагачення Авакова на посаді глави МВС, але озвучує свої припущення щодо "схем" у вищих ешелонах міністерства.

"Наведу лише кілька прикладів. У 2016 році поліція закупила автомобілі Mitsubishi майже на 1 млрд грн. Була підозра, що закупили авто за ціною, що перевищує реальну вартість на 30%. Дійшло навіть до НАБУ" , - нагадав він.

За його словами, якщо така переплата була, то зрозуміло, що подібні "проекти" матимуть "бенефіціарів" у вищому керівництві міністерства.

Арсен Аваков влітку 2016- го з співробітниками МВС

Все це проходило під прямим управлінням Авакова. І тоді серед антикорупціонерів теж ходили серйозні розмови про "схеми". Третій приклад: нещодавно Рада ратифікувала ще одну угоду з урядом Франції під лідерством Авакова на € 1,3 млрд.

"Це - величезна угода. Закуповуються електровози, сходи для пожежних машин, очисні станції. Всі дякували Авакові. Але я переконаний, що він і сам не залишився без певних вигод ", - сказав Боровик.

Чи піде Аваков з політики, якщо піде з міністерства

Багато опитаних нами експертів вважають, що Аваков, покинувши в разі позитивного голосування Ради свій міністерський пост, вплив в українській політиці, звичайно ж, збереже. Надто вже він - владна фігура, як би до нього не ставилися в суспільстві.

"Так, я припускаю, що він збереже вплив у міністерстві і продовжить бути великою постаттю нашого політикуму. Людина пробув на посаді майже сім з половиною років. І за цей час він в органі добре закріпився і налагодив зв'язки з силовиками", - зазначив Миткалик.

Такої ж думки дотримується, наприклад, і Андрій Боровик. Не кажучи вже про амбіції глави МВС щодо боротьби за крісло мера Харкова, в якому той прожив і пропрацював багато років.

Боровик підкреслив, що за весь час, коли Аваков був міністром, в його відомстві не було масштабних ротацій. І всі великі фігури в МВС були поставлені або ним, або його людьми. І дуже швидко всіх поміняти не вдасться.

Експерт акцентує на тому, що за такий довгий час чиновник міг з легкістю "нарити" купу папок з компроматом на сьогоднішніх топ-чиновників, тримаючи їх на гачку в майбутньому.

"МВС - дуже потужний орган. Але звертаю увагу, що істотна частка діючої команди - люди, які в політиці недавно. А легше мати татка на тих, хто в політиці давно" , - уклав він.

Чого чекати від найбільш ймовірного наступника - Монастирського

Боровик звертає увагу, що насправді президенту потрібен керівник МВС, який був би дуже схожий на чинного прем'єра - без серйозних політичних амбіцій. Він буде і далі собі працювати, роблячи, що скажуть.

Денис Денис Монастирський - ймовірний наступник Авакова

Оптимум для Зеленського в тому, щоб новий міністр "не мав ні потужних повноважень, ні твердої сили, як у Авакова". Можливо, саме таким і стане Денис Монастирський - депутат від "Слуги народу", кандидатуру якого і схвалив глава держави.

"Щодо ймовірного наступника Авакова можу сказати, що він - виходець з Інституту майбутнього і, за моїми даними, в якихось великих корупційних скандалах помічений не був. Загалом, я дивлюся на його кандидатуру позитивно. Професіонал він непоганий ", - вважає Миткалик.

А ось глава Transparency International Ukraine великих надій на ймовірного топ-чиновника силового відомства великих надій не покладає. Розгорнути в правильне і законне русло силову махину, вибудувану Аваковим, буде практично неможливо.

"Я з досвіду бачу, що реформи в Україні швидко не робляться. По-моєму, найбільший провал Авакова - не в особистому збагаченні, а в повному провалі реформи відомства. Він сидів у своєму кріслі понад сім років. Хоча інші міністри в середньому - рік -два ", - говорить Боровик.

Очікування бізнесу після відставки Аваков

Для бізнесу в питанні відставки Авакова найцікавішим є те, що станеться далі з департаментом, який попередній прем'єр і Аваков скасовували - Департамент по боротьбі з економічними злочинами, каже Андрій Боровик.