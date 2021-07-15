Сім'я Авакова розбагатіла за час його керівництва МВС
Постійний "тимчасовий" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав прохання про відставку, перебуваючи на цій посаді понад сім років. Сталося це дещо несподівано і без будь-яких публічних протистоянь в кулуарах влади, хоча періодично ЗМІ заявляли про його можливий відхід не по своїй волі, повідомляє UBR.
Справжня причина його відставки достеменно невідома, але співрозмовники видання висловили з цього приводу свої припущення.
Президент Володимир Зеленський вже визначився із заміною Авакову, вибравши для цього керівника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.
Однак поки що Аваков тільки написав прохання, яке ще має схвалити Рада. Експерт з конституційного права з Центру політичних реформ Олександр Марусяк звертає увагу, що Аваков може
"піти" трьома способами.
"Тут у команди президента є три варіанти: або через Раду відправити у відставку весь Кабмін, а потім не пропустити Авакова в новий уряд; шляхом подання прем'єра в Раду на звільнення лише голови МВС або" попросити "Авакова самому написати прохання про відставку. В кулуарах вирішили піти третім шляхом ", - зазначив він.
У будь-якому випадку все впирається в рішення парламенту. Верховна Рада буде голосувати з цього питання вже на цьому тижні.
На скільки Аваков став багатшим у міністерському кріслі
Як справедливо зазначив заступник голови Громадської ради при Нацагентства з питань запобігання корупції (НАПКА) Сергій Миткалик, щодо особистого протизаконного збагачення Авакова на посаді міністра говорити непросто, оскільки у його сім'ї був і є бізнес. Його дружина - великий підприємець.
Саме тому складно судити, впливав чи неформально Аваков як міністр на стан справ близького оточення, домагаючись вигод для бізнесу своєї родини і вирішуючи певні питання. Вихід один - проаналізувати його декларації, подані в 2021-м і 2016-му роках.
Якщо взяти до уваги декларацію за 2020 рік, подану в 2021-му, можна побачити, що міністр заробив на посаді глави міністерства більш 692 тис. грн. Цікаво, що з 18 грудня 2016- го чиновник орендує номер в готелі в Києві площею 77,6 кв. м. Як правило, подібна оренда надається за державний рахунок.
Що стосується нерухомості, то Аваков задекларував дві квартири в Харкові (657,9 кв. М і 70,9 кв. м), квартиру в Чугуєві Харківської області (55,40
"квадратів"). Подружжя має земельну ділянку в Коробочкине Харківської області на 1200
"квадратів".
За кілька років, якщо судити по деклараціях, змін по нерухомості у його сім'ї не відбулося.
Аваков отримав в "Ощадбанку" відсотки на суму понад 123 тис. грн. Дружина отримала в ПАТ "Інвестор" зарплату 3,242 млн грн, а в італійській Avitalia srl - ще 1, 138 млн грн. Її відсотки в "Ощадбанку" склали 218,5 тис. грн, а в "Акордбанк" - майже 11,5 тис. грн.
Лютий 2014-го, коли Аваков виглядав
"простим смертним"
В українських банках глава МВС зберігає такі суми:
- майже 800 тис. грн;
- майже $ 200 тис.
- 200 тис. грн в дорогоцінних металах.
В італійському Banca Popolare del Frusinate зберігає майже € 150 тис.
Готівкою Арсен Аваков тримав за підсумками 2020 го такі суми:
- 6 тис. грн;
- $ 9,4 тис .;
- € 43 тис .;
- 96 тис. ієн;
- 4 тис. фунтів стерлінгів;
- 300 австралійських доларів.
У його дружини готівкою:
- 8 тис. грн;
- $ 49 тис.,;
- € 10 тис .;
- 15,79 тис. фунтів.
Для порівняння, в декларації 2016 року (тоді чиновників вперше зобов'язали подавати декларації), поданої за підсумками 2015 го, Аваков з дружиною мали такі статки. Сам міністр:
- 265 тис. грн.
- $ 178 тис.
- € 118 тис.
- 2,1 тис. фунтів.
Його дружина:
- 1,3 млн грн;
- $ 275 тис.
- € 30 тис.
Як можна побачити, зміна в сумах
"кеша" відбулися суттєві. Примітно, що в обох деклараціях немає ні слова про наявність якогось автомобіля.
При цьому, як виходить з декларацій, активи сім'ї Авакова за час перебування на посаді глави МВС поповнилися наступним:
- покупка акцій венчурного корпоративного інвестфонду
"Форсайт Інвест"його дружиною за 5,3 млн грн;
- покупка корпоративних прав ТОВ
"Підстепне Сонце"дружиною за 35 млн грн.
Сам Аваков
"розбагатів", отримавши три види нематеріальних активів - авторських прав на три
книги: "Ленін з нами?", "Зелений зошит" і "Миттєвості Харківської весни".
Виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик вторить Миткалику щодо неймовірної складності говорити про збагачення Авакова на посаді глави МВС, але озвучує свої припущення щодо
"схем" у вищих ешелонах міністерства.
"Наведу лише кілька прикладів. У 2016 році поліція закупила автомобілі Mitsubishi майже на 1 млрд грн. Була підозра, що закупили авто за ціною, що перевищує реальну вартість на 30%. Дійшло навіть до НАБУ", - нагадав він.
За його словами, якщо така переплата була, то зрозуміло, що подібні
"проекти" матимуть
"бенефіціарів" у вищому керівництві міністерства.
Все це проходило під прямим управлінням Авакова. І тоді серед антикорупціонерів теж ходили серйозні розмови про
"схеми". Третій приклад: нещодавно Рада ратифікувала ще одну угоду з урядом Франції під лідерством Авакова на € 1,3 млрд.
"Це - величезна угода. Закуповуються електровози, сходи для пожежних машин, очисні станції. Всі дякували Авакові. Але я переконаний, що він і сам не залишився без певних вигод", - сказав Боровик.
Чи піде Аваков з політики, якщо піде з міністерства
Багато опитаних нами експертів вважають, що Аваков, покинувши в разі позитивного голосування Ради свій міністерський пост, вплив в українській політиці, звичайно ж, збереже. Надто вже він - владна фігура, як би до нього не ставилися в суспільстві.
"Так, я припускаю, що він збереже вплив у міністерстві і продовжить бути великою постаттю нашого політикуму. Людина пробув на посаді майже сім з половиною років. І за цей час він в органі добре закріпився і налагодив зв'язки з силовиками", - зазначив Миткалик.
Такої ж думки дотримується, наприклад, і Андрій Боровик. Не кажучи вже про амбіції глави МВС щодо боротьби за крісло мера Харкова, в якому той прожив і пропрацював багато років.
Боровик підкреслив, що за весь час, коли Аваков був міністром, в його відомстві не було масштабних ротацій. І всі великі фігури в МВС були поставлені або ним, або його людьми. І дуже швидко всіх поміняти не вдасться.
Експерт акцентує на тому, що за такий довгий час чиновник міг з легкістю
"нарити" купу папок з компроматом на сьогоднішніх топ-чиновників, тримаючи їх на гачку в майбутньому.
"МВС - дуже потужний орган. Але звертаю увагу, що істотна частка діючої команди - люди, які в політиці недавно. А легше мати татка на тих, хто в політиці давно", - уклав він.
Чого чекати від найбільш ймовірного наступника - Монастирського
Боровик звертає увагу, що насправді президенту потрібен керівник МВС, який був би дуже схожий на чинного прем'єра - без серйозних політичних амбіцій. Він буде і далі собі працювати, роблячи, що скажуть.
Оптимум для Зеленського в тому, щоб новий міністр
"не мав ні потужних повноважень, ні твердої сили, як у Авакова". Можливо, саме таким і стане Денис Монастирський - депутат від "Слуги народу", кандидатуру якого і схвалив глава держави.
"Щодо ймовірного наступника Авакова можу сказати, що він - виходець з Інституту майбутнього і, за моїми даними, в якихось великих корупційних скандалах помічений не був. Загалом, я дивлюся на його кандидатуру позитивно. Професіонал він непоганий", - вважає Миткалик.
А ось глава Transparency International Ukraine великих надій на ймовірного топ-чиновника силового відомства великих надій не покладає. Розгорнути в правильне і законне русло силову махину, вибудувану Аваковим, буде практично неможливо.
"Я з досвіду бачу, що реформи в Україні швидко не робляться. По-моєму, найбільший провал Авакова - не в особистому збагаченні, а в повному провалі реформи відомства. Він сидів у своєму кріслі понад сім років. Хоча інші міністри в середньому - рік -два", - говорить Боровик.
Очікування бізнесу після відставки Аваков
Для бізнесу в питанні відставки Авакова найцікавішим є те, що станеться далі з департаментом, який попередній прем'єр і Аваков скасовували - Департамент по боротьбі з економічними злочинами, каже Андрій Боровик.
"Вони його як би скасували, але насправді перейменували. І зараз про нього інформації практично немає. Тому будемо дивитися і стежити, яким чином Монастирський буде вирішувати це питання", - резюмував експерт.