Блінкен закликав покарати вбивць журналістів у Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав покарати винних у смерті журналістів у Росії. Відповідну заяву до річниць вбивств журналістів Наталії Естемірової та Пола Хлєбнікова він розмістив у Твіттері, повідомляє Дзеркало тижня.
"Сьогодні ми згадуємо Наталію Естемірову та Пола Хлєбнікова. У 2004 році Хлєбніков був убитий в Москві після викриття корупції. Естемірова, убита в 2009 році, викрила порушення прав людини в Чечні. Ми закликаємо Росію покласти край безкарності за напади на журналістів та громадських активістів", - написав Блінкен.
Головний редактор російського видання журналу Forbes 41-річний Пол Хлєбніков був застрелений в Москві 9 липня 2004 року. Виконавці та замовники вбивства не встановлені. 15 липня 2009 року Естемірову викрали в Грозному. Через деякий час її тіло з вогнепальними пораненнями знайшли на кордоні Чечні та Інгушетії.