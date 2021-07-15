Блінкен закликав покарати вбивць журналістів у Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав покарати винних у смерті журналістів у Росії. Відповідну заяву до річниць вбивств журналістів Наталії Естемірової та Пола Хлєбнікова він розмістив у Твіттері, повідомляє Дзеркало тижня.

"Сьогодні ми згадуємо Наталію Естемірову та Пола Хлєбнікова. У 2004 році Хлєбніков був убитий в Москві після викриття корупції. Естемірова, убита в 2009 році, викрила порушення прав людини в Чечні. Ми закликаємо Росію покласти край безкарності за напади на журналістів та громадських активістів" , - написав Блінкен.

Today, we remember Natalya Estemirova and Paul Klebnikov. In 2004, Klebnikov was killed in Moscow after exposing corruption. Estemirova, killed in 2009, exposed human rights violations in Chechnya. We call on Russia to end impunity for attacks on journalists and civic activists. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 14, 2021

Головний редактор російського видання журналу Forbes 41-річний Пол Хлєбніков був застрелений в Москві 9 липня 2004 року. Виконавці та замовники вбивства не встановлені. 15 липня 2009 року Естемірову викрали в Грозному. Через деякий час її тіло з вогнепальними пораненнями знайшли на кордоні Чечні та Інгушетії.