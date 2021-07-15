"Слуга" Верещук заявила про готовність очолити Міноборони
Нардеп фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй надійде така пропозиція, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це нардеп заявила в ефірі програми "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24".
"Таке рішення виключно залежить від верховного головнокомандувача, це його вертикаль, його конституційні повноваження, і якщо таке рішення буде прийнято, то воно буде прийнято саме ним. Говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, зарано", - сказала нардеп.
Проте на питання про те, якщо їй надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла ствердливо.