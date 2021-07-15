"Слуга" Верещук заявила про готовність очолити Міноборони

"Слуга" Верещук заявила про готовність очолити Міноборони

Нардеп фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй надійде така пропозиція, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це нардеп заявила в ефірі програми "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24".

"Таке рішення виключно залежить від верховного головнокомандувача, це його вертикаль, його конституційні повноваження, і якщо таке рішення буде прийнято, то воно буде прийнято саме ним. Говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, зарано", - сказала нардеп.

Проте на питання про те, якщо їй надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла ствердливо.

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