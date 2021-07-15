У Колумбії конфіскували більше як 5 тонн кокаїну

Влада Колумбії спільно з колегами з Панами й США вилучила 5,4 тонни кокаїну на суму $185 млн, повідомляє "Интерфакс".

Частину мішків з наркотиком виявлено співробітниками берегової охорони Колумбії на затриманому ними після погоні швидкісному катері, ще частину було заховано на березі.

"Якби цей незаконний товар потрапив до Сполучених Штатів або Європи, це, безумовно, означало б 16 млн доз, які надійшли на вулиці цих країн, це вплинуло б на здоров'я населення всього світу", - заявив журналістам представник командування колумбійських ВМС.

На думку влади Колумбії, ця партія кокаїну належала злочинному угрупованню "Клан дель Гольфо", яку очолює Дайро Антоніо Усуга, відомий як Отоніель - найбільш розшукуваний підозрюваний у незаконному обігу наркотиків в Колумбії.