Білорусь накрили зливи з градом: люди плавали на байдарках по місту

Міста Білорусі ввечері 14 липня пішли під воду після потужних злив з градом. Найбільше постраждала столиця Мінськ і місто Сморгонь у Гродненській області, повідомляє Обозреватель.

Дощ був настільки сильним, що вулиці перетворилися на річки. Місцеві жителі пересувалися по них уплав. Відповідні фото і відео наслідків негоди﻿ опублікували очевидці в мережі.

У столиці повідомили про підтоплення торгового центру "Галілео". У будівлі просто зі стелі "йшов дощ" . Також великий град пройшов у селищі Хатежино Мінської області. На Венецію перетворився Сморгонь. Машини там буквально плавали по дорогах, а вода досягала рівня капота. Станом на ранок, 15 липня, злива припинилася і опади пішли.

Град у Білорусі. Джерело: Onliner