Нова пошта почала збирати відгуки і скарги клієнтів
Після скандалу з пошкодженням посилки на суму 500 гривень Нова пошта почала збирати відгуки та проблеми, з якими стикалися клієнти.
Про це повідомила пресслужба НП у Facebook.
"Серед них ми оберемо ТОП-10, які вирішимо якомога швидше! Ми готові до конструктивної критики, а наші менеджери — до відправки подарунків за неї", - йдеться в повідомленні.
Компанія пропонує :
- чітко описати проблему і варіанти її вирішення;
- якщо є пропозиції щодо поліпшення або зміни продуктів і сервісів Нової пошти - потрібно повідомити про це. Але вони повинні бути реалістичними;
- якщо Нова пошта допустила помилку - розповісти, що компанія може зробити, щоб клієнт усе ж залишився задоволений сервісом.