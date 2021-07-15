Нова пошта почала збирати відгуки і скарги клієнтів

Нова пошта почала збирати відгуки і скарги клієнтів

Після скандалу з пошкодженням посилки на суму 500 гривень Нова пошта почала збирати відгуки та проблеми, з якими стикалися клієнти.

Про це повідомила пресслужба НП у Facebook.

﻿"Серед них ми оберемо ТОП-10, які вирішимо якомога швидше! Ми готові до конструктивної критики, а наші менеджери — до відправки подарунків за неї", - йдеться в повідомленні.

Компанія пропонує :

  • чітко описати проблему і варіанти її вирішення;
  • якщо є пропозиції щодо поліпшення або зміни продуктів і сервісів Нової пошти - потрібно повідомити про це. Але вони повинні бути реалістичними;
  • якщо Нова пошта допустила помилку - розповісти, що компанія може зробити, щоб клієнт усе ж залишився задоволений сервісом.
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