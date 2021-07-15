Словенія відкрила кордони для туристів з України

Словенія дозволила в’їзд мандрівникам з України, які були повністю вакциновані, мають негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу, повідомляє Европейская правда.

Для українців в’їзд дозволений за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 48 годин до перетину кордону), або сертифікату про щеплення проти COVID-19.

Словенія визнає як затверджені в ЄС вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так і не затверджені китайські вакцини Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а також російський "Спутник V".