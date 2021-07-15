Вдова президента Гаїті подякувала лікарям за порятунок

Марін Моїз, вдова президента Гаїті Жовенеля Моїза, подякувала лікарям за медичну допомогу і опублікувала фото з госпіталю, куди вона була доставлена після того, як отримала вогнепальне поранення. Відповідний знімок вона опублікувала у своєму Twitter вранці в четвер, повідомляє Страна.ua.

"Спасибі команді ангелів-хранителів, які допомогли мені пережити цей жахливий час. Завдяки вашій ніжності, доброти і турботи я змогла вистояти. Дякую, дякую, дякую", - написала вона.

Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий невідомими в своєму будинку рано вранці в середу, 7 липня. Це був не перший замах на Моїз. У лютому поліція запобігла спробі держперевороту і вбивства глави республіки.

В цей час поліція Гаїті продовжує розслідування жахливого вбивства президента країни. Силовики повідомили про арешт ще двох осіб, які брали участь в нападі на резиденцію глави держави. Таким чином число затриманих за підозрою у вбивстві глави держави зросла до 23 осіб.

Тим часом, дружина вбитого президента Гаїті вважає, що організатори замаху хотіли зірвати референдум і вибори в республіці.