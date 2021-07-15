Банки не готові до щедрості: як не прогоріти з депозитом

Помітне падіння ставок за депозитами зробило банківські вклади поганим варіантом заробітку. Але зберегти накопичене і покрити інфляцію вони все ще допомагають. Найбільш вигідними вкладами в гривні залишилися річні депозити з дохідністю 9-11% і депозити на півроку з прибутковістю 6,5-9%. При цьому, найближчим часом відсотки рости не будуть, повідомляє Сегодня.

Про це розповів аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак.

"Зростання ставок за депозитними вкладами ми не чекаємо, банківський сектор не готовий до чергового витка щедрості, навіть якщо НБУ підвищить облікову ставку. Попит на кредити і частка поганих кредитів не дають підстав чекати стійкого розвитку сектору... Якщо ми говоримо про бажання заробити – то банківські вклади зараз невигідні. Особливо якщо порівнювати з минулою прибутковістю в 17-20% річних. Але покрити інфляцію, як мінімум, вони можуть. Чому варто зберігати гроші в банку? Тому що це безпечніше, ніж удома, тому що банк покриє знецінення грошей, тому що це вид розподілу ризиків" , – пояснив Орищак.

Коли краще відкривати вклад

Класти гроші на депозити найвигідніше в період новорічних свят, вважає Орищак.

"У період новорічних свят банки зацікавлені в залученні коштів під закриття звітного періоду і покращують як цінові, так і нецінові умови" , – зазначив аналітик.



Тому тим, хто накопичив "під матрацом" кругленьку суму, наразі краще почекати до зими. Крім того, експерт не радить нести всі гроші в один банк. Найкращий, на його думку, варіант – розділити кошти між депозитами та інвестиціями в пропорції 50 на 50 або 30 на 70. Це потрібно, щоб мінімізувати ризики.

Трохи накопичених коштів експерт радить залишити в готівковому вигляді. Попри те, що це не найкращий спосіб зберегти гроші, такі накопичення теж можуть стати в нагоді. Також можна зберігати гроші не вдома, а в банківському сейфі.