У Харкові спалахнула велика пожежа на складі деревини

У ніч на четвер в Харкові спалахнула велика пожежа на складі зі зберігання деревини на вулиці Киргизькій, 19, повідомляє Кореспондент.

Інформація про спалах надійшла о 2:43. Вогонь поширився на 750 кв. м. Горіли вироби з деревини в металевому каркасному складській будівлі.

До гасіння пожежі залучили 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та додатково пожежний поїзд. Рятувальники подали 18 пожежних стволів і о 05:00 локалізували пожежу. Станом на 7:30 велася остаточна ліквідація пожежі.

На місці пожежі було врятовано одну людину, чоловік 1958 року народження - оператор електропідстанції. Крім того, пожежники запобігли розповсюдженню полум'я на саму електропідстанцію, склад зі зберігання сировини для виготовлення ДСП, два залізничних вантажних вагонів з сировиною (по 60 т сировини в кожному) і автомобіль ВАЗ-2109.

Всього до гасіння пожежі було залучено 10 автоцистерн, пожежний поїзд і 70 рятувальників.

Загиблих і постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з'ясовується.