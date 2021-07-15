PaySpace Magazine вперше організовує TechFin Expert Summit у Києві 22 липня

Уперше в Україні для техфін-команд і експертів ринку 22 липня 2021 року відкриє свої двері конференція TechFin Expert Summit.

Технологічні рішення і проекти для фінансової сфери розвиваються стрімко, кількість компаній постійно зростає, а ринок України – один з найперспективніших. Ми вирішили, що прийшов час зустрітися, щоб у дружній атмосфері поділитися досвідом та інсайтами. Організатор заходу – журнал про фінансові технології PaySpace Magazine, генеральним партнером виступить компанія Mastercard.

На TechFin Expert Summit зберуться експерти технологічної галузі, банківського сектора, ринку страхування і мікрофінансові організації. Разом на панелях обговоримо питання юніт-економіки транзакційного бізнесу, дистанційного онбордінга, легалізацію криптовалют, скоринг, закон “Про платіжні послуги” та багато іншого. Спільно виробимо актуальні сценарії розвитку для фінансового сектора України та кооперації з державою. Але найголовніше – об’єднаємо ринок, надихнемо на нові ідеї для зростання, драйву і перемог!

У програмі:

■ 15 доповідей від гравців ринку і представників держави;

■ дві актуальні панелі з тем техфіну, законодавчих ініціатив, криптовалют;

■ відкритий діалог з державою: НБУ, Мінцифри;

■ обговорення нових можливостей технологій Mastercard для бізнесу;

■ доступний і легкий нетворкінг з найбільш прогресивними експертами ринку.

TechFin Expert Summit пройде 22 липня 2021 року оффлайн, за участю НБУ, Міністерства цифровий трансформації, провідних гравців ринку фінансових технологій.

Генеральний партнер саміту – компанія Mastercard

Techfin-партнер: компанія Masspay

Технологічний партнер: Parimatch Tech

Партнери: PMHUB, Neofin, “Ріж платіж”, CARTSYS LLC

Саміт пройде за підтримки галузевих асоціацій: UAFIC, ЄМА, ВАФК, UAPC.

Медіапартнери TechFin Expert Summit 2021: Ukrainian Fintech Hub, портал “Курс України“, EVO Business, журнал Фуете.

Повна інформація про захід TechFin Expert Summit і квитки доступні за посиланням.

Довідка: організатор заходу TechFin Expert Summit – експертне видання про платежі PaySpace Magazine. Журнал висвітлює тенденції та найцікавіші події на ринку електронної комерції, мобільних та електронних платежів, фінансових технологій, інновацій і банків.