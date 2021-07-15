Хвороба любителів гаджетів: ознаки сколіозу та профілактика

Сколіоз — це захворювання опорно-рухового апарату, що характеризується S або C подібним викривленням хребта у боковій площині. Людина може виглядати так, ніби вона схиляється в один бік. Можуть уражатися як грудний, так і поперековий відділ хребта, повідомляє GreenPost.

Зі збільшенням викривлення зростає тенденція до погіршення проблем загального стану здоров’я. Сильні сколіози є причиною деформації тулуба та його укорочення і призводять до зменшення об’єму грудної клітки і черевної порожнини.

Він трапляється у всіх: від немовлят до дорослих, однак найчастіше в дітей від 10 до 15 років. У 80% випадків причина виникнення хвороби невідома. Це так званий ідіопатичний сколіоз. Його не можна попередити і вважається, що він не пов’язаний із фізичними вправами, поганою поставою чи дієтою.

Які ознаки сколіозу?

помітно зігнутий хребет, схилений в один бік;

одне плече вище іншого;

одна лопатка виступає більше, ніж друга;

асиметрія трикутника талії;

одне стегно вище іншого;

нерівномірність форми грудної клітки ззаду при нахилі тулуба вперед,

болі в спині, хронічні, якщо сколіоз не лікований з дитинства

випинання ребер з одного боку

при важких формах грудна клітка може здавлювати легені та серце, що ускладнює дихання і серцеву діяльність.

Як лікувати сколіоз?

Перш за все необхідно проконсультуватися зі спеціалістом чи потрібне лікування. Це залежить від віку, ступеню викривлення хребта і його прогресування. Бо не всі форми сколіозу потребують хірургічного втручання.

У більшості людей сколіоз протікає в легкій формі.

Дошкільнятам не завжди потрібне лікування — хребет може вирівнятися в процесі росту. Їм можуть рекомендувати носити пластиковий корсет, щоб запобігти викривленню хребта.

Підлітки теж можуть носити корсет — це допоможе запобігти викривленню хребта в період інтенсивного росту. У рідкісних випадках може знадобитися хірургічне втручання.

Дорослим, які страждають від болю через викривлення хребта, можуть рекомендувати вправи, які зміцнюють м’язево-спинну, призначити знеболювальні препарати, спінальні ін’єкції та дуже рідко хірургічне втручання.

Профілактика сколіозу.

Стежте за правильною поставою; не перебувайте занадто довго в сидячій позі; уникайте різких рухів і поворотів тулуба; рівномірно розподіляйте навантаження, носячи сумки, рюкзаки, важкі предмети; уникайте надмірних фізичних навантажень.