У Таїланді перевірили антитіла після вакцини CoronaVac

За даними біологів з Таїланду, де, як і в Україні, використовують вакцину CoronaVac, дельта-штам (δ, "індійський" B.1.617.2) коронавірусу стійкіше альфи (α, "британський" B.1.1.7) і навіть бети (β, "південноафриканський" B.1.351) в дослідах по нейтралізації його антитілами, повідомляє Ліга.net.

Автори підкреслюють: хоча титри нейтралізуючих антитіл (nAb) не є ідеальним мірилом захисту від COVID-19 з симптомами, вони все ж до певної міри дозволяють прогнозувати її силу.

Для порівняльного аналізу вчені взяли сироватку крові медиків, які отримали повну схему вакцини (не менше 14 днів після другої дози), а також сироватку перехворілих з госпіталізацією в 2020 і 2021 році. Тести нейтралізації проводили на псевдовірусі.

Незважаючи на появу антитіл у всіх щеплених і стійку продукцію пов'язують антитіл IgG до RBD-ділянці S1-білка коронавируса, nAb-захист "була помітно знижена (і часто взагалі неопределяемо)" проти α, β і δ в порівнянні з початковим "Уханьского" вірусом в сироватках всіх груп.

Автори підкреслили, що ефективність nAb від CoronaVac проти α і β була порівнянною, що не узгоджується з попередніми дослідженнями про те, що β демонструє велику стійкість до нейтралізації, ніж α.

Також в Таїланді пишуть, що рівні nAb від CoronaVac нижче тих, які викликала у людей інфекція що 2020 го, що 2021 року. Дельту однаково добре нейтралізували сироватки перехворілих обох років, хоч і не так добре, як α і β.

"Наше дослідження підкреслює низький ступінь захисту з nAb від CoronaVac в порівнянні з nAb після хвороби. ...Ми підкреслюємо потенційний ризик повторного зараження (особливо новими штамами) раніше перехворіли", - роблять біологи висновки.

Вони вважають, що для підтримки тривалого імунного захисту можуть знадобитися додаткові дози - цією ж вакциною або іншою.

Тим часом, імунний захист - це не лише антитіла, а й клітинний імунітет, який в цьому дослідженні не визначали. Також слід з обережністю ставитися до цифр, отриманим в лабораторних тестах нейтралізації псевдовірусів: вони не завжди чітко відповідають реаліям.