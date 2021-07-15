Російські талісмани для Олімпіади висміяли в мережі

Олімпійський комітет Росії офіційно представив зображення талісманів збірної РФ на Олімпійських іграх у Токіо й викликав насмішки у мережі, повідомляє УНИАН.

Сайт зібрав реакцію юзерів на російські талісмани на Олімпіаді. Так, символами стали ведмедик-неваляшка і шапко-кіт.

За створенням талісманів збірної РФ на Олімпіаді стоїть дизайн-студія Артемія Лебедєва. Ведмедя описують як компанійського веселуна, а кота – як його антипода.

"Якщо ви ще їх не знали, то саме час познайомитися. Ведмедик-неваляшка і Шапко-кіт - це талісмани нашої команди. Вони різні, у кожного свій характер і думка про все, що відбувається навколо" , - написав у Twitter﻿ Олімпійський комітет Росії.

Талісмани збірної Росії на Олімпіаді в Токіо

"П**дець олімпійський. Чому у них завжди все через ж*пу?", "Шапко-кіт ти мене називала", "Терміново потрібно купити шапку-кота", "У шапці-коту така "russian toska" добре виражена, мені подобається", "Я чомусь думала, що це стьоб", "Що це за х**ня?", "Вс**тий кіт", "Мені потрібен шапко-кіт", "Дуже дивне рішення", "Ви навіщо з кота шапку зробили?", "Просто символи сучасної Росії - злодій-вушанка і диванний неваляшка", "Чому кіт мертвий?" , - коментують такий символ користувачі мережі.

Раніше російські спортсмени отримали інструкції﻿ щодо того, як перед Олімпіадою і під час Ігор відповідати на питання, які "можуть мати провокаційний характер". Серед таких тем для запитань - Крим і Донбас.

Росія на Олімпіаді в Токіо: що відомо