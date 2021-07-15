Російські талісмани для Олімпіади висміяли в мережі
Олімпійський комітет Росії офіційно представив зображення талісманів збірної РФ на Олімпійських іграх у Токіо й викликав насмішки у мережі, повідомляє УНИАН.
Сайт зібрав реакцію юзерів на російські талісмани на Олімпіаді. Так, символами стали ведмедик-неваляшка і шапко-кіт.
За створенням талісманів збірної РФ на Олімпіаді стоїть дизайн-студія Артемія Лебедєва. Ведмедя описують як компанійського веселуна, а кота – як його антипода.
"Якщо ви ще їх не знали, то саме час познайомитися. Ведмедик-неваляшка і Шапко-кіт - це талісмани нашої команди. Вони різні, у кожного свій характер і думка про все, що відбувається навколо", - написав у Twitter Олімпійський комітет Росії.
Талісмани збірної Росії на Олімпіаді в Токіо
"П**дець олімпійський. Чому у них завжди все через ж*пу?", "Шапко-кіт ти мене називала", "Терміново потрібно купити шапку-кота", "У шапці-коту така "russian toska" добре виражена, мені подобається", "Я чомусь думала, що це стьоб", "Що це за х**ня?", "Вс**тий кіт", "Мені потрібен шапко-кіт", "Дуже дивне рішення", "Ви навіщо з кота шапку зробили?", "Просто символи сучасної Росії - злодій-вушанка і диванний неваляшка", "Чому кіт мертвий?", - коментують такий символ користувачі мережі.
Раніше російські спортсмени отримали інструкції щодо того, як перед Олімпіадою і під час Ігор відповідати на питання, які "можуть мати провокаційний характер". Серед таких тем для запитань - Крим і Донбас.
Росія на Олімпіаді в Токіо: що відомо
- У грудні минулого року Спортивний арбітражний суд прийняв рішення на два роки відсторонити Росію від участі в міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу, у зв'язку з підміною допінг-проб у Московській антидопінговій лабораторії.
- На Олімпіаді в Токіо росіяни братимуть участь без свого прапора та гімну.
- Російські спортсмени виступатимуть під прапором ОКР, а замість гімну РФ звучатиме Перший концерт Петра Чайковського.