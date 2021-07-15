Скільки заплатять українським олімпійцям за медалі

Українські спортсмени, які представлять нашу країну на Олімпіаді в Токіо, зможуть заробити 125 тисяч доларів з бюджету, якщо візьмуть "золото" на змаганнях. Ігри в Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання "Суспільне Спорт"﻿, в Міністерстві молоді та спорту розповіли, що сума призових у доларах залишилася на тому ж рівні, що й під час літніх ОІ-2016 в Ріо-де-Жанейро і двох останніх зимових – у 2014 і 2018 роках . Якщо враховувати зміни курсу валют, то спортсмени зможуть отримати більшу суму в гривнях: в серпні 2016-го 1 долар коштував 25,1 грн., а зараз – 27,2 грн.

Повністю суми призових за медалі на Олімпіад﻿і в Токіо мають такий вигляд:

"золото" – 125 тис. дол. (близько 3,4 млн. грн.)

"срібло" – 80 тис. дол. (близько 2,2 млн. грн.)

"бронза" – 55 тис. дол. (близько 1,5 млн. грн.)

Медалі Олімпіади в Токіо. Джерело: Denverpost.com

Нагадаємо, що спочатку Україну на Іграх в Японії повинні були представити 158 спортсменів, проте тенісистка Марта Костюк отримала травму плеча і пропустить змагання. Це найменша наша делегація за час виступів на Олімпійських іграх.