У Бельгії пасажирів без COVID-сертифікатів будуть штрафувати

Будь-кому, хто виїжджає або прибуває до Бельгії без наявності цифрового COVID-сертифікату або інших документів, які свідчать про стан здоров'я – результатів тестів, довідок про одужання і т.д. – тепер загрожує штраф у розмірі 250 євро, повідомляє Букви.

На випадок шахрайства передбачене стягнення у 750 євро.

Пасажирам, які прибувають до Бельгії необхідно мати при собі європейський COVID-сертифікат, а також форму PLF – анкета, що дозволяє встановити місцезнаходження пасажира і відстежити його контакти.

Але далеко не всі дотримуються цих правил, і деяких мандрівників спіймали на спробі шахрайства. Судові органи також виявили, що кілька транспортних компаній недбало ставляться до цих важливих формальностей.

У відповідь бельгійська прокуратура вирішила жорстко припинити зловживання. Тепер мандрівникам без необхідних документів, автобусним та авіакомпаніям, які не дотримуються процедури, загрожують штрафи.

Транспортним компаніям, які не проводять перевірки і допускають пасажирів без належних документів на рейс, загрожує судовий процес. А покарання передбачає штраф у розмірі 48 000 євро або навіть тюремне ув’язнення.

Основні перевірки проводять в аеропорту Брюсселя.