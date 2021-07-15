Демі Мур вразила фанатів знімками в бікіні

Екс-дружина Брюса Вілліса продемонструвала відмінну фізичну форму на відпочинку в Греції﻿, повідомляє Корреспондент.

Як відомо, 58-річна знаменитість вирушила до Греції разом зі своєю 32-річною дочкою Румер Вілліс. Відповідні фото актриса опублікувала на сторінці в Instagram. Зірка зняла себе в дзеркалі, поставши в бікіні чорного кольору Andie Swim. Також вона позувала на тлі моря.

"Готуюся до ще одного дня в раю" , - підписала пост Демі.

Також мати і дочка потрапили в об'єктиви папараці на пляжі.

Деми Мур instagram.com/demimoore

Деми Мур и Румер Уиллис instagram.com/justjared