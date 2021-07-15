Демі Мур вразила фанатів знімками в бікіні
Екс-дружина Брюса Вілліса продемонструвала відмінну фізичну форму на відпочинку в Греції, повідомляє Корреспондент.
Як відомо, 58-річна знаменитість вирушила до Греції разом зі своєю 32-річною дочкою Румер Вілліс. Відповідні фото актриса опублікувала на сторінці в Instagram. Зірка зняла себе в дзеркалі, поставши в бікіні чорного кольору Andie Swim. Також вона позувала на тлі моря.
"Готуюся до ще одного дня в раю", - підписала пост Демі.
Також мати і дочка потрапили в об'єктиви папараці на пляжі.